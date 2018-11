Peppone Calabrese, gastronomo e appassionato del cibo, è l’ospite di Monica Marangoni in apertura di puntata, per un viaggio nel cuore del gusto e dell’italianità. Con Stanislao De Marsanich, presidente dei “Parchi Letterari Italiani”, si parla di questa meraviglia tutta italiana che offre al visitatore uno splendido connubio tra arte e natura.

Lezione d’italiano dedicata ai “boschi” con Beatrice Palazzoni, linguista della “Società Dante Alighieri”, mentre il nostro Dante Alighieri, alias Gianni Ippoliti, è alle prese con “le selve” contemporanee. Per lo spazio dedicato all’arte, Virginia Zullo ci porta alle Terme di Diocleziano a Roma, dove c’è in esposizione la mostra “Je suis l’autre”.

Parla di promozione della Puglia, Luca Sandale, coordinatore del piano strategico Puglia 365.

Poi, in collegamento da Grand Central Station New York, Giorgio Arcelli è con il top manager Mauro Porcini, che ci racconta il valore aggiunto dell’essere italiani anche nel mondo del business a stelle e strisce. Chiude la puntata la musica del cantautore Piji, amatissimo da Fiorello e da Renzo Arbore, che racconta le particolarità della sua musica.

Per le storie dal mondo L’Italia con Voi va in Giappone, per incontrare Vincenzo Andreacchio, che ha portato le coltivazioni di ulivo in terra nipponica. Poi a Washington, nella capitale Usa, al 43esimo gala della Niaf, prestigiosa organizzazione degli italo-americani negli USA, dove la Puglia è stata la Regione d’onore.

Programmazione Giovedì 15 Novembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

Per contattare la redazione di L’Italia con Voi scrivete a: litaliaconvoi@rai.it

Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

www.raitalia.it