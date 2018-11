Nell’ultima puntata di Tale e Quale Show ha fatto commuovere Loretta Goggi. Cantando “L’aria del sabato sera” ha creato un momento di grande commozione con l’apprezzatissima giurata che non è riuscita a trattenere l’emozione. E dopo le brillanti performance nella trasmissione estiva “Ora o mai più”, la voce femminile dei Jalisse continua a riscuotere ampi consensi ogni venerdì sera anche nel varietà di Carlo Conti (in onda su Rai 1 e Rai Italia).

“E’ un grande onore far parte di questo show – ha detto la cantante – che con il marito Fabio Ricci, l’altra metà dei Jalisse, vinse Sanremo nel 1997 grazie a ‘Fiumi di parole’ – ed oggi per noi il Festival rappresenta davvero un punto di riferimento. La città dei fiori è stata come un trampolino di lancio per il grande pubblico anche attraverso l’Eurovision Song Contest ed altre grandi iniziative che ci hanno fatto davvero girare il mondo. In un certo senso è per noi un marchio di fabbrica e sarebbe bello poter tornare su quel palco per confermare ancora di più quello che sono i Jalisse. Mai dire mai nella vita, di pazienza ne abbiamo avuta per 21 anni e continueremo ad averne”.

di Emilio Buttaro