(ANSA) – BRUXELLES, 15 NOV – Sulla Brexit “è un momento molto importante. L’accordo concordato è giusto ed equilibrato, assicura le frontiere dell’Irlanda e getta le basi per un’ambiziosa relazione futura. Ma abbiamo ancora una lunga strada davanti, con un lavoro intenso da fare, e non c’è tempo da perdere”. Così il capo negoziatore dell’Unione Michel Barnier in una dichiarazione alla stampa col presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Da parte sua, Tusk ha detto che un vertice straordinario sull’accordo per la Brexit è convocato per il 25 novembre, alle 9,30.