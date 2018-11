(ANSA) – BRUXELLES, 15 NOV – “Prendo atto” dell’accordo sulla Brexit “ma non condivido l’entusiasmo di Theresa May. Ho pensato fin dall’inizio che questa sia una situazione ‘lose-lose’, e che occorresse lavorare per controllare i danni conseguenza di questo divorzio”. Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk in una dichiarazione alla stampa, congiunta, col capo negoziatore dell’Unione Michel Barnier.