(ANSA) – MARGHERITA DI SAVOIA (BARLETTA ANDRIA TRANI), 15 NOV – Un fabbro di 41 anni, Giuseppe Sciotti, è stato gravemente ferito ieri sera con cinque colpi di pistola all’addome e alle braccia. E’ accaduto a Margherita di Savoia, in località ‘Isola Verde’, a pochi passi dal centro cittadino. La ricostruzione dei fatti è ancora da accertare. La vittima è stata accompagnata all’ospedale di Barletta da due persone giunte davanti al nosocomio a bordo di un Suv, che sono poi fuggite. L’uomo è in coma farmacologico e le sue condizioni sono preoccupanti. Ha subito un intervento chirurgico a causa di una forte emorragia toracica. In nottata i carabinieri hanno ascoltato una decina di persone tra parenti ed amici della vittima. Hanno eseguito anche tre esami stub a pregiudicati del posto ed acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza: Sciotti è stato immortalato mentre usciva dalla sua officina verso le 18:30. (ANSA).