(ANSA) – LONDRA, 15 NOV – Theresa May difende l’intesa raggiunta con l’Ue come una scelta fatta “nell’interesse nazionale”, affermando che essa garantirà l’uscita dall’Ue nel Regno “nei tempi previsti” e che l’unica alternativa sarebbe “un no deal” o “nessuna Brexit”. Si dice quindi decisa ad andare avanti malgrado le dimissioni di alcuni ministri del suo governo. La premier nota che il negoziato ha comportato “scelte difficili” ed esprime “rispetto” per le decisioni di Dominic Raab e di chi s’è dimesso, ma afferma di non condividerle.