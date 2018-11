(ANSA) – ROMA, 15 NOV – Una delegazione dell’agenzia antidoping mondiale Wada effettuerà una ispezione nei laboratori antidoping di Mosca a partire dal prossimo 28 novembre. L’iniziativa rientra nel quadro dell’accordo fra la Wada e il governo russo che ha anche sancito, nel settembre scorso, la riapertura dell’agenzia antidoping russa dopo una sospensione di quasi tre anni. L’accordo prevede che entro dicembre il laboratorio russo fornisca alla Wada tutti i dati completi in suo possesso che possano essere utili a far luce sui casi di sospetto doping degli ultimi anni. La Russia dovrà anche consegnare alla Wada entro il 30 giugno i campioni conservati in laboratorio per una nuova analisi.