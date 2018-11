(ANSA) – ABU DHABI, 15 NOV – “Lavoriamo tutti i giorni per il sistema Italia e anche per le imprese”. Lo afferma Giuseppe Conte in un punto stampa ad Abu Dhabi. Lo scontro con l’Ue sulla manovra? “Abbiamo deciso, con una voce sola, di avviare questo dialogo in modo costruttivo, franco, siamo convinti della nostra manovra, abbiamo fatto delle importanti correzioni nella risposta a Bruxelles negli interessi dell’Italia. All’orizzonte non c’è alcuna correzione”, sottolinea il premier.