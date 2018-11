(ANSA) – ABU DHABI, 15 NOV – “Sono assolutamente soddisfatto, abbiamo approvato il Dl nei termini. Genova nel cuore era per dire che non e’ mai uscita dal nostro cuore, mio e del governo. Non siamo andati lì per fare una sfilata in un’occasione tragica, ma a testimoniare la nostra vicinanza e la volontà determinata di offrire una pronta soluzione”. Lo afferma, in un punto stampa con i cronisti ad Abu Dhabi, il premier Giuseppe Conte.