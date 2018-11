(ANSA) – ROMA, 15 NOV – “Io e Lautaro siamo sempre insieme, stiamo cercando di prendere qualcosa l’uno dall’altro per fare cose importanti”. Mauro Icardi benedice l’accoppiata nerazzurra nella Nazionale argentina parlando da Ezeiza dove l’Albiceleste sta preparando due amichevoli contro il Messico in programma il 16 e il 20 novembre. ”Siamo tutti giovani ragazzi che stanno iniziando questa avventura e siamo felici e orgogliosi di rappresentare il nostro paese, personalmente è una bella esperienza, anche se sono amichevoli, ci aiutano a continuare con quello che abbiamo fatto. Sono felice di tornare in patria per un po’ ”. Poi il bomber dell’Inter si sofferma sul commissario tecnico ad interim Lionel Scaloni che deve essere confermato: “Scaloni è un allenatore che mette molta passione ed entusiasmo nel suo lavoro – aggiunge Icardi come riporta il quotidiano argentino Ole.com – vuole che le cose vadano bene e sono contento per questo, merita questa opportunità che gli hanno dato”.