(ANSA) – ROMA, 15 NOV – “Come si può pensare di creare una società e chiamarla ‘Sport e Salute’? Se clicchi su internet è tutto un proliferare di massaggi e centri benessere. Io devo rinunciare al tricolore e ai cinque cerchi del Coni, il marchio forse più prestigioso al mondo dopo la Ferrari, per il marchio ‘Sport e Salute’? Ma vi rendete conto o no?”. È lo sfogo del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha riscosso una standing ovation dal Consiglio nazionale in corso. “Ma bisogna rimanere ragionevoli, realisti – ha quindi proseguito Malagò riprendendo la parola – non si devono fare battaglie inutili. Non c’è nessuna guerra. Ma non possiamo, in modo corretto, educato ed elegante, non raccontare la storia”.