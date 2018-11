(ANSA) – GENOVA, 15 NOV – “Forza Italia si è astenuta per segnare la sua posizione di opposizione e per segnalare anche il fatto che su quel decreto molte perplessità restano. Ma siccome io tendo a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno come ha fatto anche Gagliardi alla Camera, io avrei dato fiducia a questa città e avrei votato a favore”. Lo ha detto il governatore e commissario per l’emergenza di ponte Morandi Giovanni Toti commentando il via libera in Senato al Dl Genova.