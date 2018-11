(ANSA) – GENOVA, 15 NOV – “Da oggi sono il signore che gira la clessidra, conto i granelli che scendono”, sul ponte Morandi “avevo previsto un percorso di 12-15 mesi”, “credevo fossero quelli possibili. Il Governo ha scelto un’altra via, un percorso più tortuoso. Se lo strumento che hanno scelto funzionerà sarà merito del Governo, se non funzionerà sicuro la responsabilità non è a Genova”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo il via libera al Dl Genova. “E’ stato un lavoro faticoso all’inizio e fatto in fretta. Ma il lavoro in Parlamento è stato serio – ha detto – Il Dl Genova contiene ora molte misure che saranno utili alla città e alla regione. Mi auguro che lo schema dell’articolo 1 come è congeniato funzioni. Io avevo altre idee, come è noto”, ha detto. “Noi collaboreremo su tutto, abbiamo dato a Roma il miglior commissario possibile, il sindaco Bucci. Sicuramente Bucci ha il coraggio, la grinta e la capacità per fare bene”, ha concluso. FI si è astenuta: “Io avrei votato a favore”.