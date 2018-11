(ANSA) – ROMA, 15 NOV – Non c’e’ calcio senz’arbitro, ma la voglia di giocare e confrontarsi per dire no alla violenza è sempre più forte e sentita soprattutto dalle giovani leve. E’ quanto accade all’Ottavo Municipio di Roma dove sabato 17 novembre, quando i campionati nelle serie minori resteranno fermi per lo ‘sciopero’ indetto dall’Aia come forma di protesta contro l’aggressione al direttore di gara Riccardo Bernardini, i giovanissimi calciatori di due squadre romane, l’OMC Roma e il Poseidon, scenderanno lo stesso in campo dando vita alla ‘Partita dell’Amicizia’. Il match previsto alle 16 sul campo G.Fiorini di Via Costantino avrà un ‘copione’ molto particolare: le due squadre saranno mischiate e per due ragazzi ci sarà l’opportunità di sperimentare l’arbitraggio. Previsto anche un terzo tempo in stile rugby. ”L’obiettivo – spiega il tecnico della Omc-Roma Massimo Cavallari – un momento di riflessione che coinvolga i genitori e i ragazzi su quanto accaduto. Il tutto nel rispettosi dei provvedimenti federali”.