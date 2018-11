(ANSA) – MILANO, 15 NOV – La ‘Road to Rome 2022’ verso la Ryder Cup di golf fa tappa a Milano. Il capoluogo lombardo è pronto a trasformarsi in un green, ospitando domenica prossima il quarto evento 2018 di ‘Golf in Piazza’. Dal Belvedere del 39/o piano di Palazzo Lombardia tutti potranno avere l’opportunità di cimentarsi tra drive e putt. Una giornata all’insegna del golf, quindi, tra musica, divertimento e animazione. Organizzato dalla Federazione italiana golf (Fig) con Regione Lombardia e inLombardia, l’evento è stato presentato alla presenza del governatore, Attilio Fontana, dall’assessore regionale allo sport, Martina Cambiaghi, e al direttore generale del progetto Ryder Cup 2022, Gian Paolo Montali. La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 18 a Piazza Città di Lombardia a Milano. Tutti gli appassionati e non potranno cimentarsi con ferri e palline non solo al 39/o piano di Palazzo Lombardia, per l’occasione aperto al pubblico con ingresso libero ma anche attraverso dieci zone di prova per sfide di abilità con il supporto di tecnici qualificati. Inoltre, presso gli infopoint sarà possibile avere anche tutte le indicazioni e informazioni su “come e dove iniziare a giocare a golf”. “È una bellissima iniziativa su cui puntiamo molto per far capire al nostro Paese che il golf è uno sport di massa – le parole del presidente della Lombardia Fontana -. Tutti potranno provare le sensazioni a tirare una pallina, è una delle cose più difficili ed emozionanti in assoluto”. “È un’iniziativa importantissima per far conoscere il golf, è un onore per noi ospitarla”, ha aggiunto l’assessore Cambiaghi.