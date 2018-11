(ANSA) – ROMA, 15 NOV – Su Ischia “io non ho nessun interesse personale, non ho nessun conflitto di interessi, non ragiono in quella maniera. È il mio dovere in quanto rappresentante del Governo. Non c’è nessun condono e sfido chiunque a dimostrare il contrario”. Così il vicepremier Luigi Di Maio in un post sul blog M5s dove afferma: “Oggi abbiamo approvato provvedimenti a favore dei terremotati del centro e del sud Italia, che fino a oggi sono stati trattati come cittadini di serie b. I governi del Pd, per anni, se ne sono altamente fregati”.