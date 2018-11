(ANSA) NAPOLI, 15 NOV – “Ho tanti amici ma se qualche amico dice una fesseria lo richiamo. Non mi occupo dei conti pubblici degli altri, ci lascino lavorare,fare una manovra che rimette al centro il diritto al lavoro” dice il vicepremier Matteo Salvini. “Lo dico ad austriaci, olandesi, francesi, lussemburghesi, non distinguo fra sovranisti, europeisti, populisti. Ognuno guardi in casa propria, l’Italia ha un governo che si occupa degli italiani. Dico col massimo affetto a francesi, olandesi, lussemburghesi, austriaci: fatevi gli affari vostri”.