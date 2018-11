(ANSA) – GENOVA, 15 NOV – I programmi di circolazione dei treni in Liguria stilati da Rfi saranno modificati in anticipo in caso di allerta meteo, “in varie fasi sulla base delle previsioni dei bollettini meteo emanati dalla Protezione Civile”. E’ una delle novità del nuovo ‘Piano Neve e Gelo’ presentato nella sede della Regione Liguria dall’assessore ai Trasporti Gianni Berrino insieme ai responsabili di Rfi per gestire al meglio la circolazione ferroviaria in caso di criticità legate al maltempo. I programmi di circolazione preventivamente pianificati prevedono una riduzione del servizio media pari al 30% in caso di allerta lieve (gialla/arancione) che sale al 50% nei casi di allerta grave (arancione/rossa). Rientra tra le situazioni di criticità anche il fenomeno del gelicidio. La riduzione verrà programmata e annunciata il giorno precedente la dichiarazione di allerta. Il piano sarà attivato a partire dai due giorni precedenti la dichiarazione di allerta meteo.