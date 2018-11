(ANSA) – TORINO, 15 NOV – “Stiamo bene, siamo in testa al campionato ma queste 9 partite che ci attendono da qui alla fine dell’anno saranno contro squadre difficili da affrontare”. Primo bilancio per Allegri nel pieno della sosta per le nazionali, l’ultima dell’anno solare prima del rush finale che porterà alla stop di gennaio: “Abbiamo sette partite in campionato e due di Champions difficili – ha proseguito il tecnico bianconero al canale Juventus tv -. Dovremo prepararci al meglio, con la serenità con cui abbiamo giocato fino a ora”. Allegri ha ripetuto un concetto ricorrente nelle sue considerazioni: “Dobbiamo creare i presupposti per arrivare a marzo nelle migliori condizioni per centrare tutti gli obiettivi”.