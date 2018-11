(ANSA) – TORINO, 15 NOV – La Juventus è tornata in campo dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri, assenti oltre ai 14 calciatori impegnati con le rispettive nazionali, anche Bernardeschi e Mandzukic. Rientrato anche Cristiano Ronaldo dopo la vacanza a Londra con la compagna Georgina. “Si torna in pista”, ha twittato il portoghese. Bernardeschi “si sta sottoponendo alle cure per il problema muscolare accusato in Nazionale”, si legge nella nota pubblicata dalla società bianconera, e “verrà ricontrollato la prossima settimana”, mentre Mandzukic sarà ospite questa sera al match di Nations League tra la sua Croazia e la Spagna, dopo aver ricevuto l’onorificenza statale dell’Ordine del Duca Branimir, molto prestigiosa nel paese balcanico.