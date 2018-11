CARACAS – Oggi le città di Barquisimeto e Caracas faranno da cornice alle gare di ritorno delle semifinali dell’Octagonal del Torneo Clausura.

All’ombra dell’Obelisco il Deportivo Lara riceverà la visita del Caracas. Queste due formazioni nella gara d’andata hanno pareggiato 1-1 sul campo dell’Olimpico. Domenica hanno lasciato il segno Herbert Soto per i barquisimetani e l’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana per i capitolini.

La formazione allenata da Leonardo González sa che con una vittoria o un pareggio 0-0 staccherà il biglietto per la finalissima. Mentre i ragazzi di Noel Sanvicente sanno che per arrivare alla fase dove c’è in palio il trofeo dovranno vincere, mentre il pareggio potrebbe servire al Caracas solo se finisce con piú di 2 gol. Se dopo i 90 minuti il risultato sarà 1-1 per conoscere la finalista bisognerà ricorrere ai tiri dagli undici metri.

Nei 26 precedenti ufficiali troviamo 11 vittorie capitoline contro le 5 dei barquisimetani. Il pareggio si é fatto presente in 10 occasioni. Il bilancio delle reti é di 42-25 in favore del Caracas. L’ultima volta che i rojos del Ávila hnno visitato il Metropolitano di Cabudare hanno vinto per 1-3 grazie ad una doppietta dell’italo-venezuelano Fernando Aristiguieta De Luca e Robert Hernández.

Per la gara di oggi, Noel Sanvicente dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri Bernardo Añor convocato dalla nazionale per le amichevoli contro Giappone ed Iran. Nella lista dei convocati ci sono gli italo-venezuelani Quijada Fasciana, Daniel Saggiomo e Rafael Arace Gargano. Con il Lara ci saranno Giacomo Di Giorgi e Riccardo Andreutti. Il fischio d’inizio sul campo del Metropolitano é fissato per le 16:00.

L’altra semifinale si disputerà stasera, alle 19:00, nello stadio Olímpico della UCV. Il Deportivo La Guaira ospiterà il Deportivo Táchira. All’andata i gialloneri si sono imposti per 1-0 grazie ad una rete del paraguaiano Víctor Aquino.

La formazione arancione dovrà approfittare del fattore campo per cercare di ribaltare la situazione contro il Táchira. I ragazzi di Daniel Farías devono vincere con due gol di scarto per qualificarsi per la finale. Mentre la formazione andina ha più risultati a disposizione per andare nella gara decisiva: una vittoria, un pari e addirittura una sconfitta per un gol di scarto. L’1-0 per La Guaira forzerebbe i calci di rigore.

Questo sarà il 23esimo confronto tra queste due formazioni con un bottino di 10 vittorie andine e 8 arancioni. Il segno “X” si é fatto presente quattro volte. Il numero dei gol é di 31-26 in favore dei gialloneri.

I tifosi arancioni si agganciano alle statistiche per tentare di ribaltare la situazione il mister Daniel Farías ha affrontato in casa in 5 occasioni il Táchira con un bottino di 5 vittorie, anche se una poi é diventata sconfitta, ma a tavolino.

(di Fioravante De Simone)