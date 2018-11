ROMA. – L’Italia Under 21 dà spettacolo a Ferrara nell’amichevole contro i pari età dell’Inghilterra: subisce il vantaggio di Solanke, pareggia con un gran gol di Moise Kean, poi l’attaccante inglese firma la sua doppietta. Finisce 2-1 per l’Inghilterra, ma è stata una partita di altissimo livello, ricca di emozioni anche grazie alle numerose individualità presenti in campo che hanno regalato uno spettacolo di qualità.

Partono forte gli Azzurrini che al 3′, si rendono pericolosi con Zaniolo. All’8′ però é l’Inghilterra a passare in vantaggio con un colpo di testa ravvicinato di Solanke, che batte l’incolpevole Audero. L’Italia non ci sta e si propone ripetutamente nella metà campo avversaria senza trovare tuttavia lo spunto finale. Al 22′ è costretto ad uscire per infortunio Adjapong, al suo posto entra Calabresi; un minuto dopo gli Azzurrini si propongono con una bella azione corale che si conclude con tiro al volo dalla distanza di Cutrone di poco alto sulla traversa.

E’ sempre l’Italia a cercare la conclusione, ancora con Zaniolo al 28’che impegna severamente Henderson. A tre minuti dal termine del primo tempo arriva finalmente il meritato pareggio azzurro: cross dalla destra di Parigini e colpo di testa di Kean dalla lunetta del calcio di rigore. Nei minuti finali Inghilterra pericolosissima con Cook, destro da fuori area e deviazione provvidenziale di Audero sulla traversa. Non è ancora finita: l’Italia risponde con Madragora, botta da fuori area e deviazione in tuffo di Henderson.

Nella ripresa, ancora all’8′, l’Inghilterra si propone con un’azione fotocopia del gol del vantaggio iniziale e di nuovo Solanke raccoglie un cross lento dalla sinistra e lo deposita in rete. Di nuovo sotto di un gol, gli Azzurrini si riversano in avanti con un’azione strepitosa in progressione di Kean che, dopo aver saltato due avversari, serve sulla corsa Cutrone che calcia di prima intenzione in rete, ma Henderson non si fa sorprendere.

Vicinissima al 2-2 l’Italia al 21′ quando, dopo una bella azione Mandragora-Kean, l’attaccante dell’Empoli La Gumina manca l’aggancio di pochissimo davanti alla porta inglese. Poi, alla mezz’ora tocca ad Audero salvare la propria porta con un prodigioso intervento. L’Italia al 40′ va ancora vicinissima al pareggio con una girata di Cutrone che centra in pieno il portiere inglese.

Di Biagio elogia la squadra: “Un ottimo primo tempo – sottolinea – e meritavamo di più. Ma abbiamo incontrato una grande squadra, è quello che abbiamo cercato e che volevamo per un confronto di alto livello e così è stato. Se lo spirito è questo, andremo lontano”.

Soddisfatto anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina: “Sono contento di aver visto in campo tanti giocatori che sono protagonisti anche del nostro campionato. E’ stata una partita vera, uno spettacolo straordinario di grande impegno e grande tecnica. Questa squadra ci ha dato tante soddisfazioni e adesso dobbiamo tifare tutti insieme perché gli Europei sono un appuntamento importante. Da 14 anni non vinciamo il campionato e poi la qualificazione ai Giochi Olimpici manca a tutto il calcio italiano”.