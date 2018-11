(ANSA) – ROMA, 15 NOV – Wayne Rooney saluta l’Inghilterra e la nazionale dei Tre Leoni dopo 120 partite e il n.10 sulle spalle. L’ex stella di Everton e Manchester United, oggi protagonista in Mls, lo ha fatto a Wembley in occasione del successo (3-0) nell’amichevole contro gli Stati Uniti (Lingard, Alexander Arnold e Wilson i marcatori), rubando la scena a tutti quando il ct Southgate al 58′ gli ha regalato la meritatissima passerella, subentrando al posato di Lingaard. Dopo 15 anni con la maglia della nazionale, dall’esordio nel febbraio 2003 ad oggi, Rooney si congeda da miglior goleador della storia della nazionale con 53 reti fatte e subito dietro all’ex portiere Peter Shilton per presenza (120 contro 125).