ROMA. – La Francia punta al primato nel girone e le finali di Nations league, l’Olanda, rinata dopo il flop per la mancata qualificazione al mondiale di Russia 2018 ha come obiettivo la salvezza: sta a guardare la Germania, che occupa l’ultimo posto nel Gruppo 1 della Lega A, e rischia la retrocessione, verdetto che potrebbe arrivare già domani sera se l’Olanda dovesse battere la Francia.

Una sfida affascinante a Rotterdam con la nazionale allenata da Ronald Koeman che vuole riscattare la sconfitta di misura rimediata contro i campioni del mondo in carica nella partita d’esordio. Con 3 punti l’Olanda è l’unica che può impensierire Mbappé e compagni e in caso di vittoria riaprirebbe i giochi per la vittoria del girone mentre la Germania – che lunedì 19 affronta proprio la nazionale orange – “tifa” per la Francia per tenere in vita la speranza di abbandonare l’ultimo posto in classifica.

Alla Francia basta solo un punto ma a Rotterdam non sarà una passeggiata, perché di fronte c’è un’Olanda in crescita e decisa a dare del filo da torcere ai transalpini come ha già fatto all’andata allo Stade de France, dove è uscita sconfitta di misura e facendo una buona impressione. Ronald Koeman ha tutti a disposizione e si gioca tutto nelle prossime due partite.

Contro la Francia il ct olandese dovrebbe schierare la stessa formazione capace di dilagare un mese fa contro la Germania. “Sarà una partita molto difficile – le parole del ct olandese alla vigilia – ma siamo ottimisti, la mia squadra ha già dimostrato di essere all’altezza della Francia. Probabilmente quella di domani sera sarà una partita più dura rispetto a quella di Parigi. La grande qualità della Francia è che è una squadra che gioca in modo molto compatto ed ha delle individualità di grandissimo livello. Siamo una squadra giovane che deve crescere, ma il gruppo è compatto”.