NAPOLI. – Ritorna a Napoli, come promesso un mese fa, e parla subito della sua “enorme preoccupazione”: una emergenza rifiuti che, in Campania, potrebbe tornare presto, molto presto. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiama in causa una “folle incapacità”, lancia l’allarme di un “disastro ambientale”. E quando presenta la sua soluzione – “un termovalorizzatore in ogni provincia della Campania” – innesca una spaccatura con l’alleato di Governo.

Il vice premier Luigi Di Maio, che nella ”Terra dei fuochi’ è cresciuto, mette in chiaro che “gli inceneritori non c’entrano una beneamata ceppa e tra l’altro non sono nel contratto di Governo”. Immediata la controreplica di Salvini: “Con i no i rifiuti li gestisce la camorra”. E così prima ancora della crisi rifiuti, ad arrivare è stato un duro botta-risposta tra i vice premier.

E dire che Salvini – che ha incassato anche una protesta dei centri sociali con un ragazzo ferito – a Napoli aveva iniziato a parlare del “bicchiere mezzo pieno”. Dopo il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica aveva annunciato l’arrivo di “106 vigili urbani, 134 poliziotti, 54 carabinieri in più in città” ed un “cronoprogramma di sgomberi che riguarderà in primis gli edifici pericolanti e quelli gestiti dalla camorra”.

Tutto bene fino a quando non ha iniziato ad affrontare il rischio di una prossima crisi rifiuti. O meglio “di un disastro ambientale, una emergenza a livello mondiale sanitaria e sociale”. “Dall’emergenza del 2008 siamo tornati indietro, nessun miglioramento – la sua accusa – Io non so cosa abbiano fatto gli amministratori locali e regionali negli ultimi decenni. Non c’è programmazione, c’è incapacità e dico incapacità perché se uno volesse pensare male, e non sono io, potrebbe supporre che non si è fatto niente come termovalorizzatori, come sistema di smaltimento, perché qualcuno ha interesse a che non si faccia niente”. Da qui la sua ‘soluzione’: “Servono nuovi impianti, occorre il coraggio di dire che serve un termovalorizzatore per ogni provincia perché se i rifiuti li produci non li mangi e non li smaltisci”. E da qui anche le polemiche.

Il primo a mostrare tutto il suo dissenso è proprio l’alleato Di Maio. “Quando si viene in Campania e si parla di terra dei fuochi si dovrebbero tener presenti la storia e le difficoltà di questo popolo – scrive su Facebook – La terra dei fuochi è un disastro legato ai rifiuti industriali (provenienti da tutta Italia) non a quelli domestici. Quindi gli inceneritori non c’entrano una beneamata ceppa”.

Salvini non ci sta e alza il tiro: “Io sono per costruire e non per i no, perché con i no non si va da nessuna parte. Questo vale soprattutto per gli enti locali, penso a tutti quei sindaci e alla stessa Regione Campania che ha sempre detto no, no, no e con i rifiuti cosa facciamo? Li facciamo gestire alla camorra?”. Neanche Di Maio ci sta e contro replica: “La camorra ha investito sul business degli inceneritori. Questo è il passato che non vogliamo più. Il futuro che vogliamo in tutta Europa è senza inceneritori e senza camorra”.

A non restare in silenzio è anche il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa: “Stiamo lavorando ogni giorno per portare l’Italia, e non solo la Terra dei Fuochi, fuori dall’ormai cronico ritardo nella gestione del ciclo dei rifiuti. Riduzione, riuso, recupero, riciclo, sono le quattro R che devono diventare un mantra per tutti. Chi non è in sintonia con queste direttrici vive in un’epoca passata”.

E se il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, risponde alle critiche ricordando che “Salvini ha sostenuto un Governo, quello Berlusconi, che è stato tra i principali responsabili dell’emergenza rifiuti”, il titolare del Viminale avverte che il tempo è davvero poco: “A metà gennaio, ecco perché dico che è una emergenza annunciata, va in manutenzione l’unico termovalorizzatore in tutta la regione che andrà ad un terzo del regime. Se c’è un problema oggi, non possiamo affidarci alla divina provvidenza”.

