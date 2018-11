CARACAS – Dopo circa un mese dal round giapponese del Fuji, il mondiale endurance è pronto a sbarcare in Cina per l’ultimo appuntamento agonistico di questo 2018, che andrà a chiudere la prima parte di questa nuova Super Stagione. Come facile pronosticare, Toyota è la unica e principale favorita per la vittoria sul tracciato alle 6 ore di Shanghai, che potrebbe coronare la quinta affermazione in altrettante gare della casa nipponica.

Tra i protagonisti sulla pista asiatica ci sarà il pilota italo-venezuelano Pastor Maldonado Motta ed il suo team Dragon Speed che parteciperà nella categoría LPM2 del Campionaro Mondiale di Endurance.

“Questo fine settimana noi puntiamo alla vittoria su un tracciato difficile che ci dovrebbe regalare grosse soddisfazioni” ha dichiarato il pilota maracayero ai media.

Lo Shanghai International Circuit, modernissimo impianto nelle periferie della metropoli cinese, è caratterizzato da una sede stradale larga, due complessi di curve a forma di chiocciola, rispettivamente al termine e all’inizio del rettilineo di partenza e del rettilineo più lungo, da oltre 1,2 km, e tre punti di sorpasso, in curva 1, 6 e 14.

E’ prevista pioggia durante tutto il weekend, ma al momento le probabilità di precipitazioni durante le qualifiche e la gara sembrano basse.

Oltre a Maldonado la Dragon Speed ha in rosa altri due piloti il messicano Roberto González ed il britannico Anthony Davidson.

(di Fioravante De Simone)