Sono Alba Rohrwacher ed Elio Germano, protagonisti del film di Gianni Zanasi “Troppa grazia” gli ospiti di Alessandro Boschi nella rubrica Holliwood Party di questa puntata. Prima di loro Monica Marangoni, con Stefano Palatresi al piano, intervista Maldestro, giovane cantautore napoletano, che si esibisce in studio e racconta la sua carriera.

Si parla, poi, di ricerca scientifica per l’ambiente con Davide Canavesio, amministratore delegato di Environment Park, un parco tecnologico che è punto di riferimento anche a livello internazionale. Seguono Annamaria Tossani, giornalista, Riccardo Rizzi, manager e Gianfranco Manzo, fotografo, che raccontano la storia dell’ormai iconica macchina per fototessere, madre di tutti i selfie.

Enzo Malanca, presidente di Alma, Scuola Internazionale di Cucina Italiana, di Parma, racconta il luogo dove si formano nuove leve di chef e dove si impara l’arte della ristorazione e dell’ospitalità. Chiude la puntata l’esibizione dal vivo della cantante Maria Carfora che canta uno dei classici della canzone italiana: “Voglio vivere così”.

L’Italia con Voi a Toronto, per i festeggiamenti dei 50 anni d’esistenza del CTIM – Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo. Poi, a Buenos Aires, per incontrare Franco Paletta, che ha fatto dell’arte della scultura la sua professione.

Programmazione Venerdì 16 Novembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

