(ANSA) – TERNI, 16 NOV – E’ cominciata dal Polo di mantenimento delle armi leggere dell’esercito che ha sede a Terni la visita in Umbria del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Che si recherà poi al secondo battaglione Granatieri di Sardegna “Cengio”, a Spoleto, e al Centro di selezione e reclutamento di Foligno. A Terni il ministro è stata accolta dal direttore del Polo, colonnello Giuseppe Dei Bardi, e dal generale Francesco Paolo Figliuolo, del Comando logistico dell’esercito. Si è quindi intrattenuta con il personale militari e civile e ha visitato il Polo. Trenta ha sottolineato “l’eccellente lavoro” svolto “all’interno di questa importante struttura della Difesa”. “Sappiamo bene – ha aggiunto – che il Polo ha un grande valore strategico per le complesse attività che vengono svolte. Oggi il Polo si inserisce a pieno titolo nel panorama logistico-produttivo relativo all’armamento leggero, confrontandosi con le più importanti realtà produttive italiane e straniere”. “Il Polo – ha detto ancora il ministro – rappresenta anche una realtà produttiva fra le più importanti per l’economia della regione, esprimendo professionalità tecniche di altissimo livello. In questi anni l’attenzione del Governo è stata rivolta alla questione del personale civile necessario per mantenere la funzionalità di questo impianto, in un contesto in cui le carenze di organico riguardano tutti gli stabilimenti e i poli presenti sul territorio nazionale, in alcuni casi anche in misura più preoccupante rispetto a questa struttura”. Ha poi ricordato che “sono state già date importanti risposte” per il Polo di Terni “che hanno portato all’assunzione di nuovo personale, confermando l’importanza strategica di questo stabilimento”. “Anche noi – ha aggiunto – siamo particolarmente attenti a queste esigenza e abbiamo la volontà di affrontare con concretezza questa situazione, seppur in un quadro di vincoli stringenti che riguardano l’insieme della pubblica amministrazione”. (ANSA).