(ANSA) – PHNOM PENH, 16 NOV – Un tribunale cambogiano ha condannato gli ultimi due ex Khmer Rossi all’ergastolo per genocidio. I due, Nuon Chea, 92 anni, e and Khieu Samphan, 87, sono gli ultimi leader dei Khmer Rossi sopravvissuti e stanno già scontando una condanna al carcere a vita per le scomparse e le deportazioni forzate avvenute durante il loro sanguinario regime, alla fine degli anni ’70.