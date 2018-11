(ANSA) – ROMA, 16 NOV – Non c’è nessun incontro previsto tra Jean-Claude Juncker e Giuseppe Conte la prossima settimana. È quanto emerge dall’agenda settimanale di Juncker e confermato da un portavoce dell’esecutivo comunitario. A margine del vertice Ue sulla Brexit di domenica resta comunque la possibilità di una discussione a margine. “La Commissione Ue sta completando la sua valutazione” sulla manovra e “il 21 ne saprete di più”, ha aggiunto il portavoce a chi chiedeva se sarà presentato anche il rapporto sul debito 126.3. Questo resta infatti probabile ma non è per ora confermato