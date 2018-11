(ANSA) – ROMA, 16 NOV – Al via da oggi, e fino a domenica, a Algeri la stagione di Coppa del Mondo di sciabola maschile. Saranno 12 gli azzurri in gara, selezionati dal ct Giovanni Sirovich. Si tratta di Luca Curatoli e Enrico Berrè, unici due ammessi di diritto al tabellone principale come teste di serie, poi ci sono Aldo Montano, Luigi Samele, Dario Cavaliere, Alberto Pellegrini, Gabriele Foschini, Leonardo Dreossi, Riccardo Nuccio, Stefano Scepi, Giacomo Mignuzzi e Matteo Neri. La tre-giorni algerina è cominciata con la fase a gironi che vedrà tutti gli atleti impegnati nella caccia al pass di qualificazione al tabellone principale, che scatterà poi domani, sabato. Domenica, invece, spazio alla gara a squadre. Sirovich ha deciso di affidarsi ancora al quartetto bronzo iridato in carica, composto da Luigi Samele, Enrico Berrè, Luca Curatoli ed Aldo Montano, l’olimpionico di Atene, che proprio domenica compirà 40 anni.