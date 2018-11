(ANSA) – ROMA, 16 NOV – “E’ stata aggiudicata la gara europea che è durata due anni. È una gara molto lunga ma siamo riusciti ad aggiudicarla. Da lunedì 19 novembre partiranno i lavori in tutta Roma e il programma sarà pubblicato sul sito del Comune. Ci saranno 46 squadre in giro per Roma per la manutenzione dei nostri parchi”. Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi in una conferenza stampa con l’assessore all’Ambiente Pinuccia Montanari e il presidente della commissione competente Daniele Diaco (M5S). “La gara – spiega -è stata divisa in 5 lotti territoriali ed è stata aggiudicata con i criteri dell’offerta economicamente più vantaggioso”. Il bando europeo in questione vale 4 milioni di euro e da lunedì si concretizzerà nello sfalcio dell’erba, nella pulizia e nelle potature di cespugli e siepi. “Il Servizio Giardini è stato decimato nel corso degli anni e mai ricostituito, si è andati avanti con esternalizzazioni spinte. Purtroppo mafia capitale ha spazzato via tutto quello che c’era e noi siamo partiti da zero”.