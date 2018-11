(ANSA) – ROMA, 16 NOV – “Giorgetti dice che il Coni non è solo Malagò? Ha ragione lui, ci mancherebbe che il Coni si identifichi con una persona. Il Coni è 105 anni di storia e un’eccellenza. Giorgetti ha perfettamente ragione”. Così il capo del Coni Malagò, risponde alle parole del sottosegretario Giorgetti sulla riforma dello sport, pubblicate da alcuni quotidiani. Sempre secondo il sottosegretario, il Coni si sarebbe preso prerogative che non gli spettavano: “Non è vero – replica il capo dello sport italiano – il Coni ha semplicemente fatto quel che da statuto gli impone la legge dello Stato. Questa cosa faccio fatica a comprenderla. Se uno poi vuol cambiare le leggi, torniamo alla dinamica della politica”. “Forse era giusto ascoltarci – aggiunge Malagò a margine di un evento al Parco del Foro Italico tornando sugli sviluppi della legge – Non si capisce perché questa norma entra in vigore nel 2020 ma si deve per forza fare nella legge di bilancio del 2018”.