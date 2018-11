(ANSA) – MILANO, 16 NOV – La valutazione di opportunità per lo sviluppo e la promozione del calcio italiano sul mercato cinese è stata al centro di un incontro a Milano fra il nuovo presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e i dirigenti di Alibaba, il gruppo del magnate Jack Ma che attraverso la sua piattaforma di pagamento online Alipay ha già sponsorizzato le competizioni Uefa per nazionali per il periodo 2018-2026. Gravina ha incontrato Rodrigo Cipriani, Managing Director Italia, Spagna, Portogallo e Grecia del Gruppo Alibaba, e Piero Candela, responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia, e durante la riunione ha sottolineato la necessità della Figc di aprirsi al mondo, valorizzando il sistema calcio come ponte tra diverse culture. La Cina, è il pensiero di Gravina, per storia, attenzione all’Italia e dimensione economica è una chiave fondamentale per la crescita del settore e la collaborazione con le piattaforme globali di Alibaba offre numerose opportunità.