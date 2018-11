(ANSA) – ROMA, 16 NOV – “Il giorno in cui..”. Si intitola così l’intervista al quotidiano francese Le Figaro, nella quale Olivier Giroud, centravanti della Francia campione del mondo e attaccante dell’Arsenal, dice che “nel calcio e’ impossibile dichiararsi omosessuale”. La frase riapre il dibattito su coming out e sport. “Ho scoperto che l’omosessualità è un tabù per il calcio -dice Giroud- quando ho visto il tedesco Hitzlsperger raccontarsi nel 2014: fu molto emozionante. Mi sono detto che era impossibile mostrare la propria omosessualità nel nostro mondo”. Nello spogliatoio dice Giroud “c’è molto testosterone, si sta tutti insieme, ci sono le docce collettive. Capisco il dolore e la difficoltà dei ragazzi che si raccontano, è una vera e propria prova dopo aver lavorato su di sè per anni”. Giroud nel 2012 posò su una rivista per i diritti degli omosessuali e spiega di essere “ultra-tollerante su questo argomento: ho posato per Têtu, ho vestito i “Rainbow Laces” per la comunità gay. C’è molto da fare nel calcio su questo tema”.