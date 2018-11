(ANSA) – NEW YORK, 16 NOV – La tempesta di neve che ha colpito la parte orientale e il midwest degli Stati Uniti ha provocato almeno 8 vittime (soprattutto a causa di incidenti stradali) e lasciato 389 mila persone senza luce. I voli cancellati sono stati almeno 1.800 e 4.600 hanno subito ritardi solo nei tre scali newyorkesi (Newark, Jfk e La Guardia). La nevicata, accompagnata da ghiaccio, vento e freddo gelido, che inizialmente ha colpito il midwest, si e’ spostata sulla zona orientale ieri, causando il caos da sud a nord. Paralizzata New York durante l’ora di punta ieri sera: il traffico e’ rimasto fermo per ore su strade e autostrade della Grande Mela, bloccato anche il George Washington Bridge che collega Manhattan al nord del New Jersey a causa di incidenti stradali. Cosi’ come sono rimasti fermi per ore anche molti treni e autobus da Penn Station e Port Authority Bus Terminal.