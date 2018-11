(ANSA) – ANCONA, 16 NOV – Insolito impegno per il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli che oggi ad Ancona ha tenuto un corso di formazione per giornalisti promosso dall’Ordine. “Come e perché gli algoritmi sono entrati nella vita di tutti giorni” il titolo della lectio tenuta dal governatore, che è stato insegnante di matematica in una scuola superiore. Ceriscioli ha parlato degli algoritmi nella finanza, nell’economia e nei servizi per il territorio a decine di giornalisti iscritti all’Odg. Una lezione insolita che il ‘professore’ ha alleggerito con qualche aneddoto. Peraltro Ceriscioli ha utilizzato un algoritmo anche per individuare le località baricentriche dove costruire i nuovi ospedali provinciali, metodo molto contestato dalle opposizioni.