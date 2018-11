(ANSA) – ROMA, 16 NOV – Si indaga per far luce sulla morte della studentessa americana di 20 anni precipitata la scorsa notte da una finestra di un palazzo di Trastevere al settimo piano a Roma. Oltre all’ipotesi del suicidio non si esclude al momento neanche l’incidente. La ragazza aveva trascorso la serata per locali con alcuni amici. Rientrata a casa insieme a due studentesse e un amico avrebbero deciso di preparare un piatto di pasta. Quando gli amici non l’hanno vista uscire dal bagno, inizialmente pensavano si fosse addormentata, poi hanno iniziato a preoccuparsi. Così si sono affacciati dalla finestra della camera accanto e hanno visto il corpo giù. Sarà l’autopsia a fornire elementi utili per chiarire se la ragazza durante la serata abbia assunto alcol o sostanze che possano averle provocato uno stato di alterazione e quindi possa essere caduta giù magari sporgendosi troppo o tentando di scavalcare da una finestra all’altra. Sono intervenuti i carabinieri.