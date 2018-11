(ANSA) – ISTANBUL, 16 NOV – Un tribunale di Istanbul ha emesso 46 condanne all’ergastolo aggravato – una sorta di 41 bis – per i 46 imputati nel processo per la strage dell’Isis all’aeroporto Ataturk della metropoli sul Bosforo del 28 giugno 2016, in cui 45 persone rimasero uccise e altre 163 sono state ferite. A 6 degli imputati sono anche stati comminati oltre 2.600 anni di carcere per imputazioni aggiuntive. Lo riporta Anadolu.