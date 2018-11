(ANSA) – PARIGI, 16 NOV – Anche la Première Dame di Francia, Brigitte Macron, si schiera in difesa dell’adozione di una legge ‘anti-sculacciata’ attualmente allo studio in Francia. “Non puoi imparare a vivere con la violenza, non è questa la società che vogliamo”, ha detto l’ex insegnante nonché moglie del presidente, Emmanuel Macron, nel corso di una visita in una scuola di Clamart, non lontano da Parigi. “I figli non sono un diritto, i figli sono un dovere. Dobbiamo amarli, ed è proprio dal momento in cui vengono amati che si armano per la vita”. Anche la ministra responsabile per la Parità, Marlène Schiappa, si dice favorevole alla proposta di legge per vietare una volta per tutte che i genitori pretendano educare ifigli a suon di sculaccioni. “Credo che nessun tipo di violenza possa essere istruttivo”, ha dettto la ministra, mentre i deputati hanno iniziato a discutere della questione in parlamento. Con un voto previsto il 29 novembre.