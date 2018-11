CARACAS – Deportivo Lara e Deportivo La Guaira si sono qualificati per la finale dell’Octagonal del Torneo Clausura dopo aver superato Caracas e Deportivo Táchira.

In una gara pazzesca, non idónea a i deboli di cuore, la formazione arancione ha mandato al tappeto (3-1) gli andini con una zuccata dell’argentino Imanol Iriberri al 93esimo. Nella gara d’andata il carrusel aurinegro aveva vinto per 1-0.

Sul campo dello stadio Olímpico il Deportivo Táchira era passato in vantaggio con un tap-in dell’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco (52’) che con la suola della scarpa ha mandato la palla in rete dopo un assist di Giancarlo Maldonado. Con questo risultato, la formazione arancione doveva segnare tre reti per qualificarsi per la finale.

Dopo il gol dell’ex di turno, il Deportivo La Guaira non si é tirato indietro ha trovato prima il pari con César “maestrico” González (66’), poi Heber García (78’) ha ribaltato la situazione. I ragazzi di Daniel Faría hanno mantenuto il piede sull’acceleratore tentando in tutti i modi di trovare il gol qualificazione che é arrivato al 93esimo con Iriberri.

In questo Torneo Clausura di remuntadas targate Deportivo La Guaira ne sanno qualcosa Monagas (vinceva 2-0 e poi ha perso 2-3), Carabobo (0-1 poi diventato 2-1), Atlético Venezuela (0-1 diventato 2-1), Estudiantes de Mérida (passando dall’1-0 all’1-2) nella stagione regolare. Poi nei playoff Zamora dominava la gara per 0-1 poi nei minuti finali il ribaltone (3-1) e ieri sera Deportivo Táchira (3-1).

Per La Guaira questa sarà la seconda finale, da quando esiste la formula dell’Octagonal. Il precedente risale al 2015, quando furono battuti in finale dallo Zamora dell’italo-venezuelano Francesco Stifano.

A Barquisimeto, il Deportivo Lara ha battuto per 2-0 il Caracas grazie alle reti di David Centeno (11’) e Juan Castellanos (52’). All’andata era finita 1-1.

Con questo risultato la squadra barquisimetana ha interrotto una scia negativa interna contro il Caracas che durava da 7219 giorni, 20 gare disputate (7 pareggi e 13 sconfitte). L’ultima volta che una squadra dello stato Lara aveva battuto i rojos del Ávila all’ombra dell’Obelisco era stato il 1° novembre di 1998, quando l’Internacional superó per 2-0 i capitolini.

Per il Deportivo Lara questa sarà la terza finale dopo quella del Torneo Clausura 2017 vinta contro il Mineros e poi la finale scudetto persa contro il Monagas.

La finale del Torneo Clausura 2018 inizierà domenica sul campo dello stadio Metropolitano, il ritorno è in programma giovedì a Caracas. La vincente di questo confronto si qualificherà per la fase a gironi della Coppa Libertadores 2019 e disputerà la finale scudetto contro lo Zamora.

(di Fioravante De Simone)