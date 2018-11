(ANSA) – GAZA, 16 NOV – Almeno 40 palestinesi sono stati feriti, 3 in modo grave, secondo fonti mediche di Gaza, in seguito ad incidenti verificatisi sul confine con Israele in un ulteriore venerdì di dimostrazioni nel contesto della cosiddetta Marcia del Ritorno, indetta da Hamas per spezzare il blocco israeliano alla Striscia. Fonti locali aggiungono che nella Striscia è giunta una delegazione dell’intelligence dell’Egitto per verificare che le manifestazioni non escano di controllo e non inneschino ulteriori violenze con Israele. Questa settimana, dopo due giorni di aspri combattimenti, è stato messo a punto un tacito cessate il fuoco fra Hamas e il governo Netanyahu. Fonti locali riferiscono che i servizi di sicurezza di Hamas hanno oggi impedito ai dimostranti – stimati in 8-10 mila – di raggiungere i reticolati di confine dove erano appostati i militari israeliani. Alcuni dimostranti hanno dato fuoco a poster di Avigdor Lieberman, il ministro della difesa israeliano che ha rassegnato le dimissioni contro la tregua.