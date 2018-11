(ANSA) – ROMA, 16 NOV – Attacco in Centrafrica a un gruppo di rifugiati accolti da una diocesi. Forze ribelli ex Seleka hanno attaccato i rifugiati, quasi tutti cristiani, nel compound della cattedrale della Diocesi di Alindao. “Notizie ufficiali parlano di 42 morti, quelle non ufficiali di oltre 100”: lo fa sapere la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. Nell’attacco, che si sarebbe verificato ieri, sarebbero stati uccisi anche due sacerdoti, tra i quali il vicario generale della diocesi.