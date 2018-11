(ANSA) – TEL AVIV, 16 NOV – Sempre più vicine le elezioni anticipate in Israele. ‘Focolare ebraico’, secondo fonti vicine all’organizzazione, ha intenzione di lasciare la coalizione di governo dopo che il premier Benyamin Netanyhu ha respinto oggi la richiesta del partito di affidare al proprio leader, Naftali Bennett, il ministero della difesa. Al termine dell’incontro con Bennett, Netanyahu ha infatti sapere che intende tenere per sé la carica. E questo ha portato, secondo i media, alla decisione di Focolare ebraico – anche se ancora non ufficializzata – di uscire dalla maggioranza. Se così fosse, la maggioranza scenderebbe alla Knesset sotto i 60 seggi su 120. Il premier subito dopo l’incontro ha ammonito tutti i leader della coalizione che “occorre fare ogni sforzo per preservare il governo di destra attuale per non ripetere lo storico errore del 1992, quando arrivò al potere la sinistra e si giunse agli Accordi di Oslo”. La data del possibile voto ancora non è stata decisa ma si parla di un periodo tra marzo e maggio 2019.