(ANSA) – TORINO, 16 NOV – É previsto nelle prossime ore il ritorno a Torino di Miralem Pjanic, che ha lasciato il ritiro della Bosnia per un problema muscolare. Il centrocampista sarà sottoposto ad accertamenti per stabilire l’entità dell’affaticamento che gli ha impedito di prendere parte all’amichevole con la Spagna. La Juventus, intanto, è tornata ad allenarsi dopo la ripresa di ieri: si è aggregato al gruppo anche Mario Mandzukic, assente all’allenamento di ieri e rientrato in giornata dalla Croazia, dove ha assistito alla vittoria della sua nazionale contro la Spagna. Domani ultimo allenamento prima del giorno di pausa concesso da Allegri; la ripresa è in programma lunedì, quando inizierà l’avvicinamento al match di sabato con la Spal.