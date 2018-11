(ANSA) – ROMA, 16 NOV – La prima giornata di prove a Valencia si è disputata in condizioni di pioggia continua e, col tracciato bagnato, sia Aleix sia Scott hanno avuto buone sensazioni premiate dai tempi, soprattutto nella FP2 chiusa rispettivamente al quinto e all’ottavo posto. I tempi, più alti per quasi tutti i piloti rispetto alla sessione FP1 del mattino, non sono serviti ai piloti dell’Aprilia Racing Team Gresini per entrare subito tra i primi dieci (Aleix ha chiuso 11esimo in 1’40.967 e Scott 22esimo in 1’42.857 nel computo totale) ma rimane la FP3 al sabato per dare la caccia a un piazzamento che consenta l’accesso diretto alla qualifica Q2. Inoltre il meteo, previsto incerto per tutto il fine settimana, potrebbe riservare anche una corsa bagnata e così i riferimenti di oggi assumono importanza in ottica gara. “Oggi – ha spiegato Espargaro – mi sono sentito davvero bene, avere concluso vicini alla top-10 nelle FP1 e quinti nelle FP2 è un gran segnale. Il grip della moto è molto buono e sono stato veloce”.