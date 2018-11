(ANSA) – ROMA, 16 NOV – Sono circa duemila i bambini dai 5 ai 14 anni che anche quest’anno saranno coinvolti nella pratica dell’attività sportiva, per sei mesi e 2 ore a settimana fino a maggio 2019 grazie al progetto ‘Coni Ragazzi’. Alla presentazione, andata in scena stamane al Parco del Foro Italico, hanno preso parte il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò, ed Enrico Resmini, presidente di Fondazione Vodafone Italia, moderati dalla campionessa di scherma e conduttrice tv Margherita Granbassi. “Ci si rivolge ai giovani nelle Regioni dall’Abruzzo in giù e non è un caso. Qualsiasi statistica ritrae un confronto tra sud e nord impietoso. Sia per le attrezzature che per gli aspetti mobili e dell’impiantistica sportiva”, ha spiegato Malagò, chiudendo con ironia il suo intervento in riferimento alla riforma in materia di sport inserita nella bozza della legge di bilancio: “Questa è l’ultima volta che si chiamerà ‘Coni Ragazzi’. Magari dal prossimo anno si chiamerà ‘Sport e Salute Ragazzi’…”.