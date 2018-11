(ANSA) – ROMA, 16 NOV – Il sottosegretario alla Sanità Stephen Barclay è stato nominato nuovo ministro per la Brexit. Lo riporta il Guardian. Poco conosciuto, Barclay è stato direttore della Barclays Bank ed ha votato ‘Leave’ al referendum sul divorzio da Bruxelles. Torna, invece, al governo Amber Rudd come neoministra del Lavoro, in sostituzione della dimissionaria Esther McVey, uscita di scena in polemica con l’accordo sulla Brexit con Bruxelles patrocinato dalla premier. Rudd era stata costretta a dimettersi da ministra dell’Interno con l’accusa di aver mentito al parlamento sullo scandalo dei diritti negati ai miranti storici caraibici della cosiddetta generazione Windrush. Ma in seguito un’inchiesta interna ha stabilito che sarebbe stata a sua volta ingannata da alcuni funzionari.