(ANSA) – MILANO, 16 NOV – L’Italia perde per infortunio Alessio Romagnoli alla vigilia della sfida contro il Portogallo, da vincere per forza per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Four della Nations League. Secondo le prime indiscrezioni si tratta di una contrattura, ma la diagnosi sarà più chiara quando nelle prossime ore il difensore centrale sarà visitato dai medici del Milan. Il suo infortunio è un problema per il ct azzurro Roberto Mancini, e rende ancor più pesante la situazione per la squadra rossonera, in emergenza in difesa per gli infortuni di altri due centrali, Mateo Musacchio e Mattia Caldara.