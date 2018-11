(ANSA) – TORINO, 16 NOV – Soltanto un live affaticamento muscolare, che verrà valutato la prossima settimana. Le condizioni di Miralem Pjanic, che ha lasciato il ritiro della nazionale Bosniaca per fare rientro a Torino dopo l’infortunio negli ultimi minuti della gara di Nations League contro l’Austria, non dovrebbero essere gravi. Il confronto tra lo staff medico della Juventus e quello della Nazionale bosniaca, in contatto telefonico, sembra avere escluso problemi gravi. Soltanto un piccolo affaticamento muscolare, che sarà valutato lunedì alla ripresa degli allenamenti.